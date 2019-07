India: Jet Airways, pubblicato invito alle manifestazioni di interesse all’acquisto (2)

- Ieri i creditori hanno concordato di erogare un finanziamento provvisorio per coprire le spese legali e altri costi durante la ricerca di un potenziale acquirente; hanno anche concordato i requisiti del potenziale acquirente, che dovrebbe avere un patrimonio netto di almeno dieci miliardi di rupie (145 milioni di dollari), e incaricato Sbi Caps, divisione investimenti di State Bank of India (Sbi), di seguire il processo di risoluzione. Il curatore fallimentare non ha specificato l’entità del finanziamento, che secondo indiscrezioni della stampa indiana dovrebbe aggirarsi intorno ai dieci milioni di dollari. (segue) (Inn)