India: Jet Airways, pubblicato invito alle manifestazioni di interesse all’acquisto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà finanziarie di Jet Airways sono cominciate con l’intensificarsi della concorrenza, la debolezza della rupia e il rincaro dei prezzi del carburante. La crisi del vettore, con oltre 20 mila di posti di lavoro a rischio, è esplosa in piena campagna elettorale per la Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale (le elezioni si sono svolte tra aprile e maggio). La compagnia ha sospeso le operazioni il 17 aprile. La sospensione è stata disposta in seguito al rifiuto dei creditori di erogare un finanziamento di emergenza di quattro miliardi di rupie (50,85 milioni di euro). Il vettore, indebitato per oltre 82 miliardi di rupie (più di un miliardo di euro), stava già operando con soli sette aerei, su una flotta di 119, 16 dei quali di proprietà, e aveva già sospeso i voli internazionali. (segue) (Inn)