India: Jet Airways, pubblicato invito alle manifestazioni di interesse all’acquisto (5)

- Precedentemente, il 25 marzo, cedendo alle pressioni dei creditori, Naresh Goyal, fondatore e azionista di maggioranza, col 51 per cento, aveva accettato di dimettersi da presidente e di ridurre la sua quota intorno al 25,5 per cento. Anche il partner strategico, la compagnia di bandiera emiratina Etihad Airways, aveva acconsentito a ridimensionarsi, dal 24 al 12 per cento. Convertendo il debito in azioni, le banche sono arrivate al 50,5 per cento, assumendo il controllo e promettendo un’iniezione di liquidità di circa 15 miliardi di rupie (quasi 192 milioni di euro). (segue) (Inn)