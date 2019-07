Roma Multiservizi: sindacati, intesa con Campidoglio per tutelare lavoratori

- "Finalmente un punto fermo da cui partire per tutelare insieme, sindacati e istituzioni, tutti i lavoratori della società Roma Multiservizi addetti negli appalti Global Service. È questo il senso del verbale d'intesa, fortemente voluto dalle Organizzazioni Sindacali Cgil CISL e UIL, firmato ieri con Roma Capitale. Un verbale che rappresenta l'impegno del Campidoglio di gestire la questione occupazionale. Un piccolo-grande successo ottenuto grazie alla compattezza del fronte sindacale, alle manifestazioni, ai presidi e all'impegno manifestato in questi ultimi mesi". Così, in una nota congiunta, il segretario Territoriale della Filcams Cgil Roma e Lazio LucaBattistini, il Segretario Territoriale della Fisascat Cisl, Roma eLazio Paolo Le Foche e il Coordinatore responsabile dellaUilTrasporti Lazio, Alessandro Bonfigli. "Nel documento - proseguono i sindacalisti - si afferma la centralità dei lavoratori e il Campidoglio si impegna a garantire un confronto serrato finalizzato alla continuità lavorativa per tutti gli operatori addetti negli appalti global service, garantendo tutte le professionalità della società, dagli impiegati, alle addette alla refezione, passando da chi opera direttamente negli appalti global, nessuno escluso, ciò,indifferentemente da chi sarà il soggetto economico che dopo l'aggiudicazione, gestirà il servizio in questione". (segue) (Com)