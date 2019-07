Roma Multiservizi: sindacati, intesa con Campidoglio per tutelare lavoratori (2)

- "A tal proposito - proseguono - è il Campidoglio ha precisato anche che l'eventuale nuova società farà parte della neocostituenda società che sarà partecipata per il 51 per cento da Roma Capitale e 49 per cento da capitale privato.Tale New-Co sarà una società vuota, da riempire completamente con figure direttamente operanti e funzionali all'appalto. Il suo compito sarà solo quello operativo di gestione del lavoro,mentre tutto ciò che riguarda indirizzo, mission, strategia,controllo, piani di investimenti, politiche occupazionali e relazioni industriali saranno gestiti con piena responsabilità e autonomia da Roma Capitale. È stata inoltre confermata la proroga al 31 dicembre 2019 a Roma Multiservizi del servizio Global, o comunque almeno fino alla conclusione dei lavori di affidamento. Intanto in settimana prenderà avvio la fase operativa con un tavolo di confronto, previsto per il 26 luglio, con Roma Multiservizi spa, da cui ci aspettiamo un atteggiamento collaborativo e senso di responsabilità, finalizzato a permettere di arrivare al nuovo subentro garantendo un punto di partenza reale e giusto in termini di contratti, parametri e forza lavoro". (Com)