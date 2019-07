Lega: Giro (FI), Boschi patetica, sfrutta notorietà Salvini

- Il senatore Francesco Giro, di Forza Italia, in una nota sostiene che "la Boschi è patetica ed è politicamente finita non certo a causa di Salvini". "Ora la Boschi cerca spasmodicamente di restare a galla e sfrutta, lei per prima, la notorietà di Salvini per inscenare con lui un duello che non esiste, perché Salvini la considera meno di zero continua -. Del resto la Boschi dovrebbe tacere, lei per prima, visto che lei stessa ha ammesso di essere una politica fallita essendo scappata dalla Toscana per farsi eleggere in un collegio blindato a Bolzano, grazie ad un accordo di ferro con la Svp, i cui elettori disciplinati si sono dovuti ingoiare una nata a Montevarchi in provincia di Arezzo. Poveretti. Ha ragione Calenda del Pd, e non un leghista, che ha definito una fesseria l'iniziativa della Boschi di una mozione anti Salvini che il Pd ha accolto con indifferenza e ilarità. Solo Alessia Rotta ultras renziana la difende: un po' pochino". (Com)