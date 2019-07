Cuneo: allevatore abbandona rifiuti nel parco delle Sorgenti del Belbo, denunciato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’analisi mereceologica dei rifiuti ed alcuni accertamenti tecnici i militari sono risaliti in breve tempo all’allevatore. L’area in argomento si trova altresì in un Sito di Interesse Comunitario inserito nella rete Natura 2000, un elenco di zone censite dall’Unione Europea e soggette a uno speciale regime di tutela. Il soggetto è stato quindi denunciato alla procura di Cuneo per abbandono di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. Di quanto accaduto è stato altresì informato il Comune per i provvedimenti di competenza. (Rpi)