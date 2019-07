Lega: Ascani (Pd), ministra Bongiorno non dice nulla su insulti sessisti a Boschi?

- La vicepresidente del Pd, Anna Ascani, interviene in merito agli insulti nei confronti della deputata del Pd Maria Elena Boschi in alcuni commenti a un post del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Ma ad esempio la ministra Giulia Bongiorno non ha nulla da dire sul diluvio di insulti sessisti, calunnie e odio riversato dai commenti della pagina facebook di Salvini contro Maria Elena Boschi? - scrive su Twitter - Staff del Viminale pagato da noi, così solerte a cancellare #49milioni, su questo lascia fare". (Com)