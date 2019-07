Lega: Bellanova (Pd), mozione sfiducia a Salvini è atto politico necessario, insulti a Boschi una vergogna (2)

- “Una mozione che fa emergere una contraddizione grande quanto una casa e impone una precisa scelta di campo a chi quotidianamente fa canto e controcanto tra stanze di Governo e social - continua - la senatrice Bellanova, non può essere considerata un assist per un ricompattamento. E’ una valutazione sbagliata e un’accusa gravissima. Così agitare lo spettro della paura di mancate ricandidature. Un gioco perverso che, chiunque lo giochi, inquina tutto e autorizza sospetti di ogni genere. Chi è andato sulle navi o ha presidiato le banchine dei porti lo ha fatto per interesse personale o ha fatto, come io credo, un atto politico? E’ stato un atto politico manifestare contro la decisione della Giunta che negava l’autorizzazione a procedere per Salvini o un atto di intelligenza con il nemico? Insinuare questo dubbio tra di noi è intollerabile.Sappiamo bene che Salvini in Parlamento non vuole venire a chiarire e che siamo dinanzi a una pantomima inqualificabile nel campo del governo. Sappiamo bene che sono due facce della stessa medaglia. Il nostro compito è costringere chi governa ad assumere la responsabilità dei propri comportamenti. Oltretutto è un atto di garanzia. Delle istituzioni e della funzione del Parlamento”. (Com)