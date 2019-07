Israele: Netanyahu entra nella storia, premier più longevo del paese

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, entra nella storia diventando il capo dell’esecutivo più longevo dello Stato ebraico, superando David Ben Gurion, il padre fondatore del paese che il 14 maggio 1948 firmò la dichiarazione d’indipendenza, proclamando la fondazione dello Stato. Netanyahu è stato primo ministro dal 18 giugno 1996 al 6 luglio 1999 e dal 31 marzo 2009 a oggi, totalizzando 4.876 giorni in carica, circa 13 anni. Ben Gurion si era fermato a 4.875 giorni alla guida dell’esecutivo di Israele. Secondo l’Israel Democracy Institute, Netanyahu è al terzo posto dei leader in carica più longevi dei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), dopo il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. (Res)