Roma: Raggi, anche via Walter Tobagi entra a far parte di Stradenuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche via Walter Tobagi entra a far parte di #Stradenuove". Lo ha annunciato il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook pubblicando le immagini del lavori. "Proseguono a ritmo serrato i lavori nel VI Municipio, nella periferia est di Roma, in particolare lungo il tratto tra via Enrico Giglioli e via dell’Usignolo, con interventi destinati a durare nel tempo. I lavori garantiranno il completo rifacimento del manto stradale, anche in prossimità dei parcheggi, e di alcuni tratti dei marciapiedi particolarmente danneggiati. Proseguono così gli interventi per restituire decoro e sicurezza alle strade della nostra città", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)