Borrelli: Cicchitto (Rel), eravamo su posizione opposte ma rispetto per sua coerenza e rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà, ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, ricorda la figura di Francesco Saverio Borrelli, il magistrato scomparso questa mattina: "Fu il leader della magistratura italiana nel periodo di Mani pulite ma fu anche largamente condizionato dal suo vice D'Ambrosio che difese in modo assai abile le posizioni del Pci Pds che pure era coinvolto nel sistema di Tangentopoli come pure gli altri partiti. La conseguenza è stata una gestione unilaterale e di parte di Mani pulite i cui effetti negativi sono arrivati fino ai giorni nostri". "Malgrado il parere di D'Alema allora presidente del Consiglio, Borrelli fu anche inflessibile quando si trattò di consentire per drammatiche ragioni di salute il rientro di Bettino Craxi in Italia senza associarlo immediatamente alle carceri - continua Cicchitto - Così Bettino Craxi preferì morire libero in terra di Tunisia visto che l'ospedale in cui doveva essere operato era notoriamente del tutto inadeguato. Ciò detto esprimiamo il nostro cordoglio per la morte del presidente Borrelli per il rispetto che si deve a chi ha sostenuto con coerenza e rigore posizioni del tutto opposte alle nostre". (Com)