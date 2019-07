Iraq: al via operazione contro Stato islamico a nord di Baghdad

- Il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha dato il via oggi alla seconda fase dell'operazione "Victory's Will" contro lo Stato islamico, a nord di Baghdad e nelle zone circostanti. La nuova fase dell'operazione segue la conclusione della campagna militare contro i combattenti dello Stato Islamico nell'Iraq occidentale. La precedente operazione si è concentrata su un'area conosciuta come il "triangolo del deserto", che si trova vicino al confine siriano tra le province di Ninive, Salah al Din e Al Anbar. La seconda fase si concentra nelle aree più vicine alla capitale, ovvero la città di Tarmiyah, nella provincia di Salah al Din. (Irb)