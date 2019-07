Migranti: Meloni, assurdo se Francia falsifica documenti per rimandare in Italia clandestini

- "Assurdo! Secondo un'inchiesta de Il Giornale, la Francia di Macron, per respingere gli immigrati clandestini in Italia, falsificherebbe documenti e utilizzerebbe trucchi per aggirare norme e regolamenti". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che prosegue :"E mentre tutta l'Europa si sbraccia e si indigna per le politiche migratorie italiane, l'umanissima Francia continua ad agire indisturbata".(Com)