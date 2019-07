Infrastrutture: Slovenia, governo stanzia 674,7 milioni di euro per superstrada Velenje-Slovenj Gradec

- Il ministero delle Infrastrutture della Slovenia ha approvato un piano di investimenti del valore di 674,7 milioni di euro per la realizzazione una superstrada di 17,5 chilometri che collegherà le città di Velenje e Slovenj Gradec, come parte di un futuro corridoio che collegherà il confine con l'Austria a nord e il confine con la Croazia a sud. Lo riferisce il quotidiano “Slovenia Times”, secondo cui il piano è considerato un passo avanti verso un disegno di legge per garantire le garanzie statali per i grandi progetti infrastrutturali, che saranno presentati dal ministero delle Infrastrutture. La sezione Velenje-Slovenj Gradec è una sezione del cosiddetto Terzo asse di sviluppo che collega il nord e il sud della Slovenia. (Lus)