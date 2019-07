Morte Borrelli: Fontana, il cordoglio della Regione Lombardia, ci lascia un uomo di grande cultura

- "Esprimo, anche a nome della Regione Lombardia, il cordoglio per la morte di Francesco Saverio Borrelli. Ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze per la scomparsa di un personaggio che è stato protagonista di una stagione che ha segnato la storia recente del nostro Paese". Lo dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in merito alla morte di Francesco Saverio Borrelli. "Un uomo di grande cultura, appassionato di storia, musica e arte, particolarmente attivo nel panorama milanese e - ha proseguito Fontana - sempre attento anche al mondo del sociale con iniziative a sostegno dei più deboli" (Com)