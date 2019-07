Morte Borrelli: Sala, sua azione esempio che Milano non dimenticherà

- "Francesco Saverio Borrelli ha saputo dare risposte concrete al bisogno di giustizia e onestà in uno dei momenti più difficili del nostro Paese. La sua azione e il suo impegno resteranno per sempre un esempio che Milano, sua città adottiva, non dimenticherà". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commemora attraverso Twitter la figura dell'ex magistrato. (Rem)