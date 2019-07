Autonomia: Rampelli (Fd'I), Roma abbia poteri straordinari, su scuola e Mezzogiorno non arretriamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna contrarietà a ridefinire il sistema delle autonomie, "ma non si può trattare una materia così delicata come fosse la legittima difesa o il taglio del finanziamento ai partiti". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia in un'intervista al Secolo d'Italia. "Non si può fare propaganda su temi costituzionali da cui dipenderà il futuro andamento sociale, economico e culturale dell'Italia. È stato positivo l'allarme lanciato dalle regioni del Nord con i loro referendum, - continua Rampelli - anche se nessuno ricorda che la percentuale dei votanti è stata scarsa, la metà degli aventi diritto in Veneto e ancora meno in Lombardia. Anche questo è un indicatore di cui la politica e i media dovrebbero tenere conto. Diciamo che occorre studiare soluzioni equilibrate che diano al sistema delle autonomie strumenti efficaci per rispondere ai bisogni dei cittadini". "Le Regioni sono nate per la fondamentale funzione di programmazione e infatti dispongono di ampi poteri legislativi - aggiunge -. Non avrebbero dovuto trasformarsi in enti di gestione multi disciplinare, trasformarsi in micidiali centri di spesa cui oggi attribuire parte rilevante del nostro debito pubblico. Continuo a ritenere che ci si dovrebbe confrontare partendo dal basso e iniziando dalla domanda di poteri e risorse che viene dai Comuni, incalzati dai bisogni dei cittadini. E poi occorre restaurare e rilanciare il ruolo delle province, insostituibile in una nazione formata da 8000 comuni di cui la gran parte piccoli e piccolissimi. Le Regioni incarnano già oggi l'idea di un nuovo centralismo, esattamente ciò di cui imprese e famiglie vorrebbero liberarsi. Dunque, non è in discussione la domanda di maggiore efficienza, ma la risposta più concreta e meno ideologica da fornire ai cittadini". (segue) (Com)