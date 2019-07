Autonomia: Rampelli (Fd'I), Roma abbia poteri straordinari, su scuola e Mezzogiorno non arretriamo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre sul divario tra nord e sud d'Italia e la protesta del governatore Zaia, osserva: "A Zaia, che stimiamo in molti, voglio dire che da una figura di spessore come la sua, governatore oggi e ministro della Repubblica ieri, il popolo italiano si aspetta una posizione politica e non geografica. La logica del campanile era insufficiente perfino in epoca medievale. Zaia sa bene che il Nord ha potuto realizzare infrastrutture strategiche perché confinante con la Baviera e la Renania, mentre a Sud della Sicilia e della Calabria c'è l'Africa. Già dagli anni in cui non c'erano le Regioni lo Stato centrale ha realizzato opere meravigliose al Nord e ha ripagato il Sud con l'assistenzialismo, perché costava meno dello sviluppo e non sarebbe stato improduttivo come un ipotetico tunnel sottomarino di collegamento con Tunisi, metafora di uno dei tanti e costosissimi trafori realizzati nella pancia delle Alpi. Il divario nord/sud generato, con l'aggiunta di una mentalità meridionale senz'altro meno performante, oggi va ripianato. Non c'è solo il tema dei poteri, c'è anche quello del riequilibrio delle infrastrutture e stavolta è urgente. Infatti per il Mediterraneo passa oggi imprevedibilmente una enorme ricchezza che l'Italia deve saper intercettare modernizzando il Mezzogiorno, portando subito l'Alta velocità a Palermo, realizzando il ponte sullo stretto, dotando il meridione di una rete logistica utile a impedire alle centinaia di navi merci provenienti dall'Asia di superare Gibilterra per risalire fino ai porti del nord Europa". (Com)