Milano, Carabinieri fermano padre e figlio per furto 8700 litri carburante

- I carabinieri di Milano Barona hanno fermato padre e figlio, di 65 e 33 anni, rispettivamente sottoposti agli arresti domiciliari e all’obbligo di presentazione alla P.G., per furto di carburante ai danni di due distributori “Eni”, uno a Gaggiano sulla SS Vigevanese e uno a Segrate sulla via Rivoltana. La tecnica utilizzata era quello dell’inserimento nell’impianto di una calamita che permetteva l’erogazione ben oltre l’importo delle banconote inserite. Dalle indagini è stata accertata la responsabilità del padre in tutti i furti, per un totale di 8700 litri di carburante, di cui 4000 sottratti dal 08 gennaio al 26 marzo 2018 presso il distributore di Segrate e 4700 tra il 15 gennaio e il 9 aprile 2018 presso il distributore di Gaggiano. Al figlio viene contestato il solo furto avvenuto il 9 aprile a Gaggiano, nel corso del quale erano stati sottratti 300 litri di carburante. Gli autori sono stati rintracciati grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dei distributori, nei quali si notava l’arrivo dei soggetti a bordo di una Fiat Croma e di una Opel Frontera, intestate rispettivamente al 65enne e in uso al figlio, e alla moglie ma in uso allo stesso. (Rem)