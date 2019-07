Borrelli: Bergamo, addolorato per scomparsa persona di grande coraggio ed etica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino ai familiari e ai cari di Francesco Borrelli. Sono addolorato per la scomparsa di una persona che ha dato sempre prova di un grande coraggio, spessore culturale, etica, senso dello stato e misura di comportamenti come delle parole". Così, in una nota, il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. (Rer)