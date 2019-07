Milano: Pgt, oltre 1.600 osservazioni da cittadini e associazioni (2)

- La Giunta ha approvato un atto di indirizzo politico per la successiva costituzione di Gruppi di Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del PGT che richiedono di essere maggiormente sviluppati. Quattro gli ambiti di lavoro: le piazze, con particolare attenzione a piazzale Loreto e il sistema corso Venezia – via Padova viale Monza; l'Edilizia Residenziale Sociale; i Nodi di interscambio, in particolare quello di Bovisa; i parchi dell'ovest. I tavoli, per la cui composizione si aprirà un bando nelle prossime settimane, saranno composti da tecnici, esperti, associazioni e, a titolo gratuito, da accademici ed esperti di fama nazionale e internazionale con specifica conoscenza della realtà locale milanese, che saranno selezionati secondo procedure trasparenti e imparziali e a parità di trattamento. Le attività dei Gruppi si svolgeranno indicativamente nei sei mesi successivi all'approvazione del PGT prevista in autunno. (Com)