M5s: Di Maio, nuova organizzazione segna cambio di passo, rivoluzione non è finita

- Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha convocato per il 26 e 26 luglio l'Assemblea degli iscritti cui sottoporrà al voto sulla piattaforma Russeau la nova organizzazione dell'M5s. "Oggi è stata convocata l'Assemblea degli iscritti che, come prevede lo Statuto, deve essere convocata ogni anno. Quest'anno l'Assemblea degli iscritti voterà online su Rousseau sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle che sto descrivendo con alcuni video tutorial e che sarà sintetizzata nei documenti politici che saranno sottoposti al voto. Il voto online è previsto per il 25 e 26 luglio. Questo è un cambio di passo - scrive su Facebook Di Maio -. Questo è uno scatto in avanti, un momento importante di crescita, di riorganizzazione appunto. Dieci anni fa Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio accesero una luce che qualcuno credeva, forse sperava, si spegnesse in pochissimo tempo. Quella luce non si è mai spenta. Il Movimento 5 Stelle non ha solo introdotto un nuovo modello di fare politica, il Movimento 5 Stelle rappresenta un esperimento unico al mondo, nell’era delle democrazie moderne non c’è mai stato niente di simile. Il cittadino che si fa Stato, il cittadino che tende la sua mano al popolo, il Paese che si fa comunità. Che si aiuta, che grida, che diventa un unico corpo contro un sistema". (segue) (Com)