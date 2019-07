M5s: Di Maio, nuova organizzazione segna cambio di passo, rivoluzione non è finita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una rivoluzione che però non è ancora finita - continua - Nelle rivoluzioni si traccia un percorso e lungo il percorso si può anche sbagliare, a volte, ma è importante non perdere mai l’obiettivo, è importante non mollare mai, mostrando coraggio, per segnare un riscatto. Il Movimento ha sempre dimostrato resilienza ossia la capacità di modificarsi ed evolversi in base ai nuovi contesti, anche avversi. La nuova organizzazione servirà per rendere il MoVimento sempre più efficiente e per permettere a sempre più cittadini di prendere in mano la cosa pubblica e migliorare la vita di tutta la comunità. Ora tocca a noi. È sempre toccato a noi. E dobbiamo tornare a farci sentire". (Com)