Usa: Pompeo a stampa argentina, “in Sud America oggi non vedo sfide ma enormi opportunità”

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rilasciato un’intervista al sito di informazione argentino “Infobae”, in occasione della sua visita di ieri a Buenos Aires, per la Conferenza ministeriale sul contrasto al terrorismo nell’emisfero occidentale e per colloqui bilaterali. L’esponente del governo di Donald Trump ha parlato in termini molto positivi della crescita dei rapporti tra gli Stati Uniti e l’Argentina e della situazione generale dell’America meridionale, che a suo parere ha grandi opportunità da offrire, ma soprattutto si è soffermato sulla crisi del Venezuela, ribadendo che “Maduro deve lasciare” la presidenza. (segue) (Abu)