Usa: Pompeo a stampa argentina, “in Sud America oggi non vedo sfide ma enormi opportunità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’evoluzione dei rapporti tra Washington e Buenos Aires dopo le presidenze argentine di Nestor e Cristina Kirchner, Pompeo ha detto che c’è stato un cambiamento “tra la notte e il giorno” e che è iniziata una “nuova era” per la relazione tra i due paesi: “Lavoriamo insieme in modo cooperativo sull’economia, lavoriamo insieme su questioni di sicurezza, lavoriamo su tutta una serie di questioni per rendere la vita migliore per il popolo dell’Argentina e per il popolo degli Stati Uniti. È un grande livello di cooperazione, che porterà benefici ai nostri due paesi per anni e anni a venire”. Secondo il segretario di Stato Usa, il presidente argentino, Mauricio Macri, ha preso “grandi decisioni sull’economia” che “stimoleranno la crescita, creeranno opportunità, ridurranno il rischio per l’economia argentina”. (segue) (Abu)