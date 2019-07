Usa: Pompeo a stampa argentina, “in Sud America oggi non vedo sfide ma enormi opportunità” (3)

- Per quanto riguarda il Venezuela e i colloqui intervenzuelani in corso a Barbados, Pompeo ha detto di sperare in un esito positivo, ma ha ribadito la posizione di Washington, secondo la quale il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, non può restare al potere: “Vivo sempre nella speranza, ma alla fine, la conversazione può riguardare solo una cosa, che Maduro deve lasciare. Ha provocato una devastazione per il popolo venezuelano, che ora sta avendo un impatto in tutto il Sud America. Ci sono decine di migliaia di rifugiati qui in Argentina, in Colombia, in Perù, in Cile (...) Questo è inaccettabile, e la causa di ciò è Maduro e i suoi compari. Devono lasciare il Venezuela, e quindi possiamo iniziare a fare il lavoro per ricostruire democraticamente quel paese, con elezioni libere ed eque, in modo da ripristinare davvero la grandezza che un tempo il Venezuela aveva”. (segue) (Abu)