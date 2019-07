Usa: Pompeo a stampa argentina, “in Sud America oggi non vedo sfide ma enormi opportunità” (4)

- Sul ruolo di Cuba nella crisi in corso in Venezuela, Pompeo ha dichiarato: “Alla fine, penso che i cubani dovranno prendere una decisione molto difficile. Hanno sostenuto questo regime per un tempo terribilmente lungo. Devono abbandonarlo. Devono fare un passo indietro”. "Speriamo che ogni potenza straniera se ne vada. Vogliamo che il popolo venezuelano controlli il proprio destino”, ha aggiunto il responsabile della diplomazia statunitense rispondendo alle domande sul ruolo di altri due paesi che sostengono l’attuale governo di Caracas, la Russia e la Cina. (segue) (Abu)