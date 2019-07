Usa: Pompeo a stampa argentina, “in Sud America oggi non vedo sfide ma enormi opportunità” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della Cina e della rete 5G di Huawei, Pompeo ha ribadito che Washington non vuole che “ai cittadini statunitensi siano rubate informazioni da parte del governo cinese e del Partito comunista cinese” e che la preoccupazione vale anche per l’Argentina e l’America meridionale: “Questi sistemi sono controllati dallo Stato in Cina e pensiamo che sarebbe una decisione sbagliata per i cittadini dell’Argentina essere esposti al fatto che i loro dati siano memorizzati con una tecnologia cinese che, secondo la Costituzione cinese, se richiesta deve essere consegnata al governo. Quindi chiediamo a tutti i paesi di riflettere attentamente su questo e prendere le giuste decisioni”. (segue) (Abu)