Usa: Pompeo a stampa argentina, “in Sud America oggi non vedo sfide ma enormi opportunità” (6)

- Quanto ai russi, “stanno dalla parte sbagliata” se sostengono il regime di Daniel Ortega in Nicaragua, ha affermato Pompeo. Infine, sulla situazione generale dell’America latina, nonostante la crisi venezuelana, Pompeo si è detto ottimista: “Quando guardo al Sud America oggi, non vedo sfide, vedo enormi opportunità. Vedo questa nuova era in cui paesi come l’Argentina con il presidente Macri e il Brasile con il presidente Bolsonaro e il Cile e il Perù si muovono nella giusta direzione verso economie in crescita, una minore influenza del governo alla guida dell’economia, reali opportunità per i loro cittadini”. (Abu)