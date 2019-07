Libia: Tripoli rilascia ultimo premier era Gheddafi per motivi di salute

- Il ministero della Giustizia del governo di accordo nazionale di Tripoli ha annunciato il rilascio per motivi di salute dell'ultimo premier dell'era di Muammar Gheddafi, Baghdadi Mahmudi. Lo riferisce oggi il ministero sul proprio profilo Facebook. "La decisione di rilasciare Mahmudi nasce da motivi di salute, per consentirgli di continuare a ricevere le cure fuori dall'istituto detentivo", si legge. Mahmudi ha servito come premier della Libia dal 2006 al 2011. Fuggito a Gerba, era stato arrestato per attraversamento illegale della frontiera dalle autorità tunisine che nel 2012 lo hanno estradato. Nel 2015 un tribunale di Tripoli ha emesso una condanna a morte a suo carico. (Lit)