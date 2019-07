Fiumicino: comune, lunedì intervento per ripristinare pompa acqua laghetto Villa Guglielmi

- "Lunedì 22 luglio la ditta incaricata interverrà per ripristinare il corretto funzionamento della pompa che alimenta il laghetto all'interno di Villa Guglielmi". Lo dichiara, in un nota, l'assessore all'Ambiente del comune di Fiumicino, Roberto Cini. "Già in settimana dunque - prosegue - il problema del livello dell'acqua sarà risolto. In ogni caso, gli uffici hanno verificato che le tartarughe che vivono nel laghetto non corrono pericoli, poiché l'acqua presente al momento nella vasca è sufficiente alla loro sopravvivenza". (Com)