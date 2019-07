Cipro-Grecia: ministro Difesa Angelides incontra omologo greco Panagiotopoulos, focus su “provocazioni” turche nella Zee

- Il ministro della Difesa di Cipro, Savvas Angelides, ha incontrato a Nicosia l’omologo greco Nikos Panagiotopoulos con il quale ha discusso delle “provocazioni” turche nella Zona economica esclusiva (Zee) e nelle acque territoriali di Cipro. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa cipriota “Cna”, Angelides ha affermato che nei colloqui si è discusso della “flagrante violazione dei nostri diritti sovrani” da parte delle navi da perforazione turche nelle acque territoriali di Cipro, “in aperta violazione del diritto internazionale”. Secondo il ministro cipriota, Ankara “ignora completamente tutti i principi del diritto europeo e internazionale”, tuttavia la parte greco-cipriota “manterrà la calma e, in coordinamento con la Grecia, non condurrà azioni che porteranno altra tensione, nonostante i tentativi turchi di destabilizzare la regione”. (segue) (Res)