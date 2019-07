Difesa: Arabia Saudita, via libera a presenza militari degli Stati Uniti

- Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, ha approvato un provvedimento che prevede di accogliere le forze statunitensi nel regno per rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Spa". Un funzionario del ministero della Difesa saudita ha dichiarato che la decisione mira "ad aumentare la cooperazione congiunta a livello di difesa per la sicurezza e la stabilità regionale e per preservarne la pace". Nei giorni scorsi, l’emittente statunitense “Cnn” ha annunciato che gli Stati Uniti starebbero per inviare circa 500 militari nella base aerea di Prince Sultan, a est di Riad, in Arabia Saudita. (Res)