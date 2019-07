Beni culturali: al via lavori restauro degli interni della basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma

- Il fondo edifici di culto (Fec) e la Soprintendenza speciale di Roma hanno avviato un importante intervento negli interni della basilica di Santa Maria sopra Minerva. L'edificio resterà temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza e per accelerare i lavori, in particolare durante le delicate operazioni di montaggio dei ponteggi. Dalla fine di settembre è prevista una parziale riapertura della Basilica, nella parte del transetto, la cui data dipenderà da una serie di analisi e verifiche preliminari già avviate. Nel transetto si trovano alcune delle opere più importanti conservate a Santa Maria sopra Minerva: la statua di Michelangelo raffigurante Cristo, la cappella dipinta di Filippino Lippi, i sepolcri di Santa Caterina da Siena e del Beato Angelico. La riapertura consentirà così di frequentare il monumento durante i lavori. Finanziati dal Fondo edifici di culto e realizzati dalla Soprintendenza speciale di Roma gli interventi di restauro e consolidamento interessano tutti gli interni della basilica compresa le decorazioni architettoniche e pitture murarie. (Rer)