M5s: Di Maio convoca 25 e 26 luglio Assemblea iscritti, nuova organizzazione al voto su Rousseau

- Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, come previsto dall’articolo 6 dello Statuto dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, convoca l’Assemblea annuale degli iscritti tramite la piattaforma online (Rousseau) per il giorno 25 luglio 2019, dalle 10 alle 22 e venerdì 26 luglio 2019, dalle 10 alle 13. "L’Assemblea - spiega il Blog delle Stelle - sarà chiamata a votare sui documenti politici proposti dal capo politico riguardanti l’organizzazione nazionale e l’organizzazione regionale del MoVimento 5 Stelle, l’introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali e i rapporti con le liste civiche. Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato, come da regolamento adottato dal Comitato di garanzia. Gli iscritti aventi diritto di partecipare all’Assemblea potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 12.00 del giorno antecedente la convocazione, scrivendo alla mail assemblea@movimento5stelle.it. La regolarità della votazione sarà certificata da notaio, e i risultati saranno depositati presso due notai".(Com)