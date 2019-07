Governo: Carfagna (FI), ci sta portando in un buco nero

- Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera, su Twitter, torna a criticare il governo: "Lo sbarco sulla Luna dimostra che l’uomo ottiene grandi risultati quando si pone obiettivi ambiziosi e lavora con convinzione per raggiungerli. È quello di cui avrebbe bisogno oggi l’Italia. Non di terrapiattisti che ci stanno portando in un buco nero”. (Com)