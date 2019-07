Ecuador-Usa: oggi la visita di Mike Pompeo a Guayaquil

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, arriverà oggi in Ecuador, a Guayaquil, dove ha in programma un incontro con il presidente ecuadoriano, Lenin Moreno, e il suo ministro degli Esteri, José Valencia. È la seconda tappa di un viaggio iniziato ieri che toccherà quattro paesi dell’America latina – gli altri tre sono Argentina, Messico ed El Salvador – e che si concluderà domani. La tappa in Ecuador servirà per “rilanciare la cooperazione bilaterale in aree di mutuo interesse, tra cui la democrazia, la prosperità economica e la sicurezza”, stando a una nota del dipartimento di Stato statunitense. I rapporti tra i due paesi si sono consolidati negli ultimi mesi. Sulla relazione bilaterale si è anche accesa di recente una polemica per un presunto accordo di cooperazione militare sull’arcipelago delle Galapagos. (segue) (Brb)