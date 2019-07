Cipro: al via celebrazioni anniversario operazione militare turca

- Hanno preso il via oggi le celebrazioni per il 45mo anniversario dell'operazione militare a Cipro. Il vicepresidente turco Fuat Oktay e il presidente della Repubblica turca di Cipro Nord (Trnc), Mustafa Akinci, hanno deposto una corona al memoriale di Ataturk nella città costiera di Girne. Alla cerimonia, come riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, partecipano anche il viceministro della Cultura e del turismo turco Serdar Cam e il primo ministro della Trnc, Ersin Tatar. “(Il Trnc) continua nei suoi sforzi per mantenere la pace permanente sull'isola”, ha dichiarato Akinci. “I turchi e la Repubblica turca considereranno sempre i turco-ciprioti, come hanno fatto fino ad oggi, come co-proprietari dell'isola che meritano di vivere liberamente sull'isola”, ha detto da parte sua Oktay. (segue) (Tua)