Torino: blitz contro estrema destra, dopo il missile sequestrate altre armi

- Nei giorni scorsi la Digos di Torino, nell’ambito dell’operazione “Matra” coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - UCIGOS, ha eseguito, in collaborazione con gli omologhi uffici di Polizia di Milano, Novara, Varese e Massa Carrara, diverse perquisizioni presso abitazioni e depositi di materiale militare siti a Peschiera Borromeo (MI), Sesto Calende (VA), Castelletto Ticino (NO) e frazione Antona di Massa Carrara. Nel corso delle attività, sono state acquisite ulteriori risultanze probatorie volte a risalire la filiera della commercializzazione del missile aria/aria MATRA, delle due “Razziere” per l’armamento di aerei modello MB339 sequestrate a MONTI Alessandro e BERNARDI Fabio Amalio nonché dell’arsenale di armi detenute da DEL BERGIOLO Fabio. Nel medesimo contesto operativo è stata inoltra una richiesta di rogatoria internazionale dalla Procura della Repubblica di Torino per acquisire ulteriori prove soprattutto nei riguardi del cittadino elvetico MONTI Alessandro (già noto alla Autorità svizzere). (segue) (Rpi)