Torino: blitz contro estrema destra, dopo il missile sequestrate altre armi (2)

- Nella giornata di ieri, in particolare, all’esito di altra perquisizione eseguita dagli operatori della Polizia di Stato presso un’abitazione secondaria di Fabio Del Bergiolo Fabio sita nella frazione Antona di Massa Carrara sono state rinvenute e sequestrate altre armi (fucile SIG SAUER modello 550 completo di due caricatori, un machete, un arco modello Compound con tredici dardi, una pistola, un tre piedi per mitra, una pistola balestra, una manetta per otturatore di un fucile Schmidt Rubin K31, una cassetta con undici ordigni inerti tra bombe a mano e mortai,), munizioni di vario calibro e diverso materiale inneggiante al nazismo ed al fascismo (in particolare n.34 DVD dal titolo “Hitler ed il terzo Reich”, n.13 video cassette dal titolo “URSS dalla caduta degli Zar al crollo di un mito”, una videocassetta dal titolo “Il Trionfo della Volantà”, una foto incorniciata ritraente il Duce), materiale quest’ultimo che corrobora la particolare ideologia oltranzista di Del Bergiolo. (segue) (Rpi)