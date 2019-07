Terrorismo: verifiche su giovane siriano, si esclude presenza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme terrorismo a Roma. Dal Gabinetto della Questura di Roma è infatti partita ieri un'informativa rivolta a tutti i commissariati italiani circa la presenza di un giovane siriano che avrebbe palesato l'intenzione di compiere un attentato nella Capitale. "Segnalazione urgentissima rintraccio soggetto pericoloso rispondente al nome di Y.A.A. oppure A. N.A. M. nato in Siria il 5 maggio 1991 - si legge nel documento - Da accertamenti fatti nell'immediatezza - si legge ancora nel documento - è emerso che lo stesso si è registrato sui social network Facebook con il nome di Y. A. In caso di rintraccio del soggetto, prestare la massima attenzione e procedere al controllo contattando urgentemente Upgsp e Digos". Secondo quanto si apprende l'uomo, al momento, non sarebbe presente sul territorio italiano, ma in Germania. (Rer)