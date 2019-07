Borrelli: Patuanelli (M5s), con lui scompare simbolo legalità

- Il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato Stefano Patuanelli, esprime cordoglio per la morte del capo del pool Mani pulite. "Con Francesco Saverio Borrelli non scompare solo un grande magistrato, ma un simbolo della legalità - dice in una nota - Il lavoro portato avanti con Mani Pulite permise di ridare dignità a un Paese contro una classe politica corrotta. Si chiuse un’epoca nella consapevolezza che la corruzione non sarebbe mai più dovuta entrare nei Palazzi. Una battaglia che fa parte del Dna del MoVimento 5 Stelle e che non smetteremo mai di portare avanti. A Borrelli il nostro saluto e la nostra gratitudine”. (Com)