Mediterraneo orientale: vicepresidente turco Oktay, “non ci piegheremo a misure punitive Ue” (4)

- Il motivo, spiega il comunicato, è che la cosiddetta Repubblica di Cipro non è uno Stato reale agli occhi della Turchia e della Repubblica turca di Cipro del nord (Trnc), dal momento che non rappresenta i turco-ciprioti dal 1963. "La Repubblica di Cipro, fondata sull'uguaglianza politica dei turco-ciprioti e dei greco-ciprioti, cessò di esistere nel 1963. Il motivo per cui la questione cipriota è rimasta irrisolta fino ad oggi è la non accettazione da parte dei greco-ciprioti dell'uguaglianza politica dei turco-ciprioti dal 1963. L'interlocutore dell'amministrazione greco-cipriota è la Trnc, non la Turchia. Non è possibile per l'Ue comprendere e apportare un contributo costruttivo alla questione cipriota a meno che non riconosca questi fatti, e guardi ai turco-ciprioti non come minoranza, ma come comproprietari dell'isola", si legge nel comunicato di Ankara. Per quanto riguarda la seconda dimensione, la soluzione è possibile solo se i diritti dei turco-ciprioti sono garantiti. “In questo contesto, la proposta di cooperazione globale dei turco-ciprioti, realizzata il 13 luglio 2019, anch'essa pienamente sostenuta dal nostro paese, rappresenta un'importante opportunità per una soluzione”. (segue) (Tua)