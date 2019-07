Conti pubblici: Brunetta (FI), Italia in recessione, resta ultima ruota carro in Europa

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota sostiene che "ormai, tutti gli istituti di previsione stimano una crescita zero per il 2019". "L'ultimo, in ordine di tempo, - dice - è stato l'Ufficio parlamentare di Bilancio, che ha previsto un magro +0,1 per cento di crescita del Pil per quest'anno, un valore in linea con le previsioni della Commissione europea. Il prossimo 31 luglio, l'Istat pubblicherà la stima preliminare del Pil del secondo trimestre, che dovrebbe essere negativa del -0,1 per cento o, al massimo, pari a zero. Recessione o stagnazione, insomma. Con l'Italia che resta l'ultima ruota del carro in Europa per la crescita e con un debito pubblico salito al 134,0 per cento, nella totale assenza di misure prese dall'Esecutivo per ridurlo. I 18 miliardi di proventi da privatizzazioni previsti per quest'anno, infatti, sono già andati in soffitta".(Com)