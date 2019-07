Libia: Salamé e vicepresidente parlamento Nuwairi discutono dell'incontro del Cairo

- Il rappresentante generale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato il primo vicepresidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento dell'est del paese) Fawzi al Nuwairi e due deputati, Yusuf al Ferjani e Musbah Duma. Lo riferisce la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). "I colloqui si sono incentrati sul recente incontro dei deputati al Cairo, sugli sviluppi politici e sulle strategie per mitigare i conflitti", si legge. La scorsa settimana una delegazione di deputati di Tobruk si è recata al Cairo nel quadro di un incontro consultivo sponsorizzato dall'Egitto volto a esaminare i punti di vista e discutere delle modalità per risolvere la crisi in corso. (Lit)