Governo, Meloni, unica scelta possibile è voto subito, Fd'I e Lega sono già maggioranza

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista a Il Messaggero, ribadisce la necessità di tornare al voto. E del leader della Lega dice: "Non credo che Salvini abbia paura del voto ma del non voto. Siccome la certezza di andare alle urne non c'è e la decisione non dipende da lui, teme che ci possano essere delle alternative. Comprendo la sua prudenza ma penso che occorra andare subito a votare". "In caso di elezioni, avremo una maggioranza eletta dagli italiani, compatta e schiacciante - continua Meloni -. Gli scenari alternativi al voto sono tutti preoccupanti e sono tre: il primo è che resti questo governo che non può dare risposte ai problemi. Il secondo è un governo Pd-m5s e il terzo addirittura un governo tecnico sostenuto da una sorta di patto del nazareno allargato ai grillini. La versione italiana dell'alleanza che ha votato la Van Der Leyen. Quello schema è quanto di più lontano possa esserci dalla volontà popolare degli italiani". Secondo il leader di Fratelli d'Italia, le elezioni subito "farebbero chiarezza". "Bisogna votare, fare una legge di bilancio targata Lega e Fd'I, che dia risposte ai problemi economici del Paese, tagliando le tasse e dicendo basta alla fregature modello reddito di cittadinanza - continua -. Noi e la Lega da soli abbiamo già una maggioranza importante. E con Forza Italia restano molte cose da chiarire. Il Patto del Nazareno europeo conferma tutte le nostre preoccupazioni su quel partito che ha sostanzialmente sostenuto uno del Pd alla guida dell'Europarlamento". (Com)