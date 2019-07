India: Karnataka, assemblea legislativa rimanda ancora il voto di fiducia (2)

- La crisi politica del Karnataka è arrivata fino alla Corte suprema. Dieci dei deputati dimissionari, infatti, si sono rivolti alla massima autorità giudiziaria dell’India accusando il presidente dell’assemblea, Ramesh Kumar, di ritardare la valutazione delle loro lettere di dimissioni per cercare di far sopravvivere il governo Jds-Congresso. Kumar ha replicato di essersi preso del tempo per accertare la volontarietà e autenticità delle intenzioni dei legislatori dimissionari e per esaminare le richieste di decadenza. Convocato dalla Corte, ha spiegato di essere costituzionalmente vincolato a decidere in merito alle richieste di decadenza ricevute dai partiti di appartenenza dei deputati prima di valutare le dimissioni. (segue) (Inn)