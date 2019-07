Ucraina: presidente Zelensky rimuove 11 ambasciatori

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall’incarico 11 ambasciatori. Lo riferisce l'agenzia di stampa “Ukrinform”, secondo cui si tratta degli ambasciatori negli Stati Uniti, in Giordania, Argentina, Turkmenistan, Cipro, Vietnam, Città del Vaticano, Sudafrica, Nigeria e Marocco. In precedenza il capo dello Stato aveva annunciato la sua intenzione di sostituire 12 capi di ambasciate in tutto il mondo. La misura giunge alla vigilia delle elezioni parlamentari di domani, che potrebbero modificare completamente l’assetto politico del paese, consegnando definitivamente a Zelensky il potere di avviare le riforme promesse in questi mesi. Il suo partito, Servo del popolo, punta dichiaratamente ad ottenere la maggioranza dei voti, un traguardo che potrebbe riuscire a raggiungere, nonostante il complesso sistema elettorale ucraino, di tipo misto, che prevede metà dei 450 deputati eletti tramite proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento e l’altra con l’uninominale secco. I sondaggi danno la formazione fondata da Zelensky vicina alla soglia del 50 per cento dei consensi e comunque stabilmente sopra il 40 per cento, distanziando nettamente gli altri partiti. (segue) (Res)