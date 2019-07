Governo: Gelmini (FI), al capolinea, Forza Italia riparte da nuova agenda economica

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, in un intervento sul Sole24Ore, parla del governo che considera "al capolinea". "Al Paese serve una nuova agenda in economia: è ora che si metta fine a questo avventurismo politico del governo che ha portato l`Italia sulla soglia della procedura di infrazione - dice Gelmini - Il governo è al capolinea e Forza Italia si sta attrezzando per avanzare proposte organiche su alcune aree sensibili che riteniamo assolutamente prioritarie - tra cui anche una seria digital tax per i colossi del web - un'agenda completa, che potremmo chiamare un Piano industriale per l`Italia". Gelmini ricorda il progetto di legge già presentato circa la compensazione tra tasse dovute e crediti vantati verso l'erario: questo meccanismo "dovrebbe essere esteso anche all'Iva".(Com)